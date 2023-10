Align: Kursziel von 372,70 EUR - Potenzial von +38,47%

Die Aktie von Align hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung verzeichnet und am gestrigen Tag einen Verlust von 0,25% hinnehmen müssen. Die Stimmung am Markt ist derzeit pessimistisch.

Dennoch zeigt sich ein bullish Potenzial für die mittelfristige Zukunft. Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten liegt bei 372,70 EUR – was einem Aufwärtspotenzial von +38,47% entspricht.

Zurzeit empfehlen sechs Analysten einen Kauf und zwei weitere sprechen eine optimistische Kaufempfehlung aus. Fünf Experten halten die Aktie neutral und lediglich einer spricht sich gegen das Investment aus.

Das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,93 Punkten und unterstützt damit die positive Einschätzung der Analysten.