Align: Kursziel von 372,03 EUR lockt Anleger

Die Aktie des Unternehmens Align wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 372,03 EUR, was eine Steigerung um +31,16% gegenüber dem aktuellen Wert bedeuten würde.

Am 02.10.2023 verzeichnete Align einen Rückgang um -1,82%. In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie jedoch ein Plus von +0,25% verbuchen und bewegt sich somit in einem neutralen Trend.

Von insgesamt 14 Bankanalysten schätzen sechs die Aktie als starken Kauf ein und zwei weitere raten zum Kauf. Fünf Experten halten das Papier für angemessen bewertet („halten“), während nur einer einen Verkauf empfiehlt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,93.

Mit einem positiven Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen von +57,14%, ist die Stimmung am Markt überwiegend zuversichtlich in Bezug auf Aligns...