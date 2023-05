Align: Kursziel von 332,07 EUR - Analysten sehen +19,44% Kurspotenzial

Die Aktie von Align verzeichnete gestern eine positive Entwicklung um +3,38%. In den vergangenen fünf Handelstagen erreichte sie eine Gesamtperformance von +2,92%, was auf einen optimistischen Markt schließen lässt. Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre mittelfristige Kursziel bei 332,07 EUR liegt und somit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +19,44% besteht.

Laut aktuellen Analysen empfehlen sechs Analysten die Aktie als “starken Kauf”, während zwei weitere sie als “Kauf” bewerten. Vier Experten haben sich neutral positioniert und sprechen eine Empfehlung zum “Halten” aus. Lediglich ein einziger Analyst rät zum Verkauf der Aktie. Insgesamt sind damit noch immer über 60% aller befragten Analysten optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating für Align hat sich kürzlich mit einer Bewertung von 4/5 bestätigt und...