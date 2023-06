Align: Kursziel von 329,51 EUR - Analysten sind optimistisch

Am 26.06.2023 konnte Align mit einem Plus von +0,80% aufwarten. In den vergangenen fünf Handelstagen hat sich der Wert um +0,01% gesteigert und zeigt damit eine eher neutrale Tendenz.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 329,51 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +8,40%. Von insgesamt 13 Analysten sehen sechs die Aktie als starken Kauf an und zwei weitere empfehlen einen Kauf.

Vier Experten bewerten diese neutral (“halten”) und einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating ist nun bei stabilen vier Punkten angelangt.

Die Stimmung unter Analytikern scheint überwiegend positiv zu sein (+61,54%).