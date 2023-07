Align: Kursziel von 319,92 EUR laut Analysten nicht richtig bewertet

Die Align-Aktie wird derzeit nach Ansicht der Analysten unterschätzt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 319,92 EUR und somit um -2,07% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Align-Kursentwicklung: -0,19% am 14.07.2023

• Guru-Rating jetzt bei 4,00 (zuvor “Guru-Rating ALT”)

• Optimistische Einschätzung durch +61,54% der Analysten

Am gestrigen Handelstag hat die Align-Aktie eine negative Entwicklung von -0,19% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein Plus von +6,74% erreicht werden. Dies lässt auf eine relativ positive Stimmung am Markt schließen.

Die Bankanalysten haben sich im Durchschnitt für ein mittelfristiges Kursziel von 319,92 EUR ausgesprochen – was einer Abweichung vom aktuellen Kurs um -2,07% entspricht. Obwohl einige Experten diese Einschätzung teilen und andere sogar einen starken Kauf...