Align: Kursziel auf 327,97 EUR festgesetzt

Die Aktie von Align verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,95%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich eine positive Trendbewegung von +3,94%. Die Analysten zeigen sich optimistisch und sind der Ansicht, dass das wahre Kursziel bei 327,97 EUR liegt – was einem Kurspotenzial in Höhe von +5,12% entspricht. Von insgesamt 13 analysierten Bankhäusern empfehlen sechs die Aktie als starken Kauf und weitere zwei als Kauf. Vier Experten halten die Aktie für neutral bewertbar; ein Experte rät zum Verkauf. Das Guru-Rating wurde zuletzt mit 4,00 angegeben.

