Align: Kursziel bei 374,62 EUR

Die Aktie von Align hat nach Ansicht einiger Analysten aktuell noch Potential und ist unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 374,62 EUR.

• Align verzeichnete am 04.10.2023 eine positive Kursentwicklung von +0,38%

• Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, die Aktie habe ein mittelfristiges Kursziel bei 374,62 EUR

• Das Guru-Rating für Align bleibt mit einem Wert von 3,93 unverändert

Nach einer schwachen Performance in den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie gestern einen Anstieg um +0,38% verbuchen. Insgesamt notierte sie jedoch in dieser Woche bisher -5,14% niedriger als zuvor. Der Markt zeigt sich momentan also eher pessimistisch.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und zwei weitere sprechen zumindest eine Kaufempfehlung aus – insgesamt machen diese somit mehr als die...