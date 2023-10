Align: Kursziel bei 372,93 EUR

Die Aktie von Align hat gestern am Finanzmarkt einen Abschlag von -3,95% hinnehmen müssen. Damit reiht sich der heutige Tag in eine Woche voller negativer Ergebnisse ein – die Kursentwicklung beläuft sich insgesamt auf -8,24%. Die aktuelle Stimmung scheint also relativ pessimistisch zu sein.

Dennoch sind Analysten der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie noch längst nicht ausgeschöpft ist. Das mittelfristige Kursziel liegt im Durchschnitt bei 372,93 EUR – eine Steigerung um +40,34% vom aktuellen Stand aus gesehen. Allerdings gibt es auch abweichende Einschätzungen unter den Experten.

So empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und zwei weitere halten sie zumindest für vielversprechend genug für ein “Kauf”-Rating. Fünf weitere haben eine neutrale Haltung eingenommen und bewerten die Aktie mit “halten”. Nur einer...