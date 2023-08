Align: Kursziel bei 363,73 EUR

Am gestrigen Tag konnte Align am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +2,50% verzeichnen. In der vergangenen Handelswoche belief sich die Summe auf +2,26%. Die Analysten teilen die optimistische Stimmung des Marktes und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 363,73 EUR für das Unternehmen.

• Am 29.08.2023 erwartet man eine Steigerung um +2,50%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 363,73 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,93

Dies entspricht einem Potenzial von +6,95%, sollten die Bankanalysten Recht behalten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und nur eine Minderheit empfiehlt den Verkauf der Aktien.

Aktuell bewerten sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und zwei weitere als Kauf dazu tendierend. Fünf Experten halten ihre Bewertungen im neutralen Bereich mit “halten”. Nur einer sieht...