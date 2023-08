Align: Kursziel bei 326,03 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Align derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 326,03 EUR.

• Align verzeichnete am 04.08.2023 einen Rückgang um -1,31%

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 326,03 EUR

• Guru-Rating von Align erhöht sich auf 4,00

In den vergangenen fünf Handelstagen fiel der Aktienkurs um insgesamt -4,35%. Gestern betrug das Minus -1,31%, was ein pessimistisches Stimmungsbild am Markt widerspiegelt.

Das mittelfristige Kursziel für Align wurde im Durchschnitt der Meinung aller Bankanalysten auf 326,03 EUR festgelegt. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, ergibt sich aktuell ein Risiko von -0,59% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des schwachen Trends in jüngster Vergangenheit.

Trotzdem sprechen sechs Analysten eine klare...