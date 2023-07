Align: Kursziel bei 325,31 EUR

Die Aktie von Align erfreut sich am Finanzmarkt einer positiven Kursentwicklung – gestern stieg sie um +2,32%, in den vergangenen fünf Handelstagen sogar um +2,68%. Der Markt scheint also optimistisch zu sein. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 325,31 EUR.

• Align legte am 26.07.2023 um +2,32% zu.

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 325,31 EUR (+5,72%).

• Anteil der Analysten mit Kaufempfehlung: +61,54%.

• Guru-Rating jetzt bei 4 nach vorheriger Bewertung.

Sollten die Bankanalysten recht behalten und das Zielkurs erreicht werden, würde dies ein Investorenpotenzial von +5,72% bedeuten. Während einige Experten die Einschätzung teilen und einen Kauf empfehlen oder zumindest eine “Halten”-Bewertung vergeben haben (insgesamt sind es zehn), gibt es immer noch eine kritische Stimme mit Verkaufsempfehlung. Mit...