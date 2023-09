Align: Kurspotenzial von +17,30%

Die Aktie des Unternehmens Align wird laut Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 366,60 EUR und bietet damit ein Potenzial von +17,30% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

Am gestrigen Handelstag konnte Align mit einer Performance von +0,88% überzeugen. Insgesamt beträgt die negative Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen -9,07%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Aktuell empfehlen sechs Bankanalysten einen Kauf der Aktie sowie zwei weitere Analysten eine optimistische Einschätzung. Fünf Experten halten die Positionierung neutral und lediglich ein Analyst rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating für Align blieb unverändert bei 3,93.