Align: Kurspotenzial von +15,42%

Align wird derzeit am Finanzmarkt als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 334,40 EUR – eine Steigerung um +15,42%, wenn die Prognosen der Bankanalysten sich bewahrheiten.

• Align legt am 12.06.2023 um +2,25% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 334,40 EUR

• Guru-Rating steigt auf 4,00

Am gestrigen Tag konnte Align ein Plus von +2,25% verzeichnen und über die vergangenen fünf Handelstage hinweg sogar einen Anstieg um +2,17%. Die Stimmung am Markt ist daher aktuell eher optimistisch.

Die Analysten in den Bankhäusern hatten mit dieser Entwicklung offenbar gerechnet – ihre Einschätzung des Potenzials der Aktie fiel durchweg positiv aus. So sind im Moment sechs Experten davon überzeugt, dass es sich um einen starken Kauf handelt und weitere zwei haben sie als “Kauf” eingestuft. Vier Analysten...