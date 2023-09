Align-Anleger machen nicht mehr mit!

Für die Aktie Align stehen per 31.08.2023, 21:59 Uhr 369.98 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Align zählt zum Segment "Gesundheitsversorgung".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Align auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Align weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör") von 3,65 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,65 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Align erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 23,13 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche sind im Durchschnitt um 84,41 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -61,27 Prozent im Branchenvergleich für Align bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 43,73 Prozent im letzten Jahr. Align lag 20,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Align-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 "Buy"-, 1 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (340 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -8,32 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 370,86 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Align eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.