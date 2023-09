Align: Analysten prognostizieren Kursziel von 369,27 EUR

Die Aktie des Unternehmens Align wird derzeit von einigen Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 369,27 EUR, was einem Potenzial von +31,93% entspricht.

• Am 25.09.2023 verzeichnete Align eine Kursentwicklung von -0,18%

• Guru-Rating beträgt weiterhin 3,93

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +57,14%

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie insgesamt einen Verlust in Höhe von -6,28% hinnehmen. Die Stimmung am Markt ist momentan eher pessimistisch gestimmt. Obwohl das mittelfristige Potenzial groß ist und sechs Analysten die Aktie sogar als “stark kaufen” bewerten würden rät nur ein einziger zur Abgabe.

Auch wenn nicht alle Experten denselben Optimismus teilen wie die Mehrheit der Befragten bleibt festzuhalten dass das Guru-Rating positiv ausfällt und Aufwärtspotential...