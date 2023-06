"Align: Aktienpotential könnte auf 327,97 EUR steigen"

Die Align-Aktie konnte gestern am Finanzmarkt einen Anstieg von +1,29% verzeichnen. Betrachtet man die letzten fünf Handelstage, so ergibt sich ein Plus von +3,19%. Diese Entwicklung lässt den Markt derzeit optimistisch erscheinen.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Align bei 327,97 EUR. Dies würde eine Steigerung um +4,12% vom aktuellen Kurs bedeuten und eröffnet somit Investoren ein großes Potenzial.

6 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und 2 weitere teilen diese Einschätzung in abgeschwächter Form (“Kauf”). Weitere 4 Experten empfehlen “halten”, während nur noch einer einen Verkauf vorsieht. Insgesamt sind also noch immer über 60% der Analysten zumindest optimistisch eingestellt.

Das Guru-Rating wurde nunmehr angepasst und beträgt aktuell ebenfalls 4,00 Punkte nach zuvor “Guru-Rating...