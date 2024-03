Align Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Analyse der Aktienkurse von Align berücksichtigt sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Align diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Gut"-Bewertung.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Untersuchung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergaben sich neun konkret berechnete Signale, von denen sieben als "Schlecht" und zwei als "Gut" eingestuft wurden. Somit ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Align daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentalen Daten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 54 auf. Das bedeutet, dass die Börse 54,8 Euro für jeden Euro Gewinn von Align zahlt. Im Vergleich zu vergleichbaren Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 44 Prozent, weshalb der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Align liegt derzeit bei 0 Prozent, was 2,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt. Deshalb erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Align im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,46 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite 1424,62 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 4686,98 Prozent, wobei Align aktuell 4686,53 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.