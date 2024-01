Align Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Dividendenrendite der Align-Aktie beträgt 0 Prozent, was 89,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitssektor hat die Align-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,92 Prozent erzielt, was 12,75 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -1,78 Prozent, während Align aktuell 31,7 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Align-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 301,16 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (274 USD) weicht somit um -9,02 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (225,69 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+21,41 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Align-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass die Anleger-Stimmung auf einer positiven Ebene liegt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Redaktion hat außerdem 6 positive Signale und ein negatives Signal herausgefiltert und empfiehlt daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.