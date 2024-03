Align Aktie: Das sollte jeder wissen!

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 52,7 liegt die Aktie von Align unter dem Branchendurchschnitt von 102,7 in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Align interessante Ausprägungen aufweisen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz.

Die Performance der Align-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug 3,74 Prozent, während ähnliche Aktien in der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um 5,87 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -2,14 Prozent im Branchenvergleich für Align. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Align 5,87 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Align-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI liegt bei 72, während der RSI25 bei 39,84 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Align.