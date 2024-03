Align Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Align war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation dominierte. Jedoch hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen verbessert, da vermehrt über positive Themen in Bezug auf Align gesprochen wurde. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Kaufsignalen. Es gab 7 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal. Basierend auf dieser Kommunikation erhält das Unternehmen somit eine "Gut"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten 4 Mal eine "Gut"-Einschätzung, 3 Mal eine "Neutral"-Einschätzung und 0 Mal ein "Schlecht"-Rating für Align vergeben. Langfristig wird die Aktie von institutioneller Seite als "Gut" bewertet. Im vergangenen Monat ergab sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da es 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Analysen gab. Auch in Bezug auf den aktuellen Kurs von 300,01 USD prognostizieren die Analysten eine positive Entwicklung von 23,88 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 371,67 USD. Daher lautet die Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten "Gut".

Die Stimmung bezüglich Align hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Da negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien registriert wurden, wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Align für dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Align-Aktie (300,01 USD) um +2,49 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (292,71 USD) ab. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,62 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Align-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.