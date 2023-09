Align: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 366,60 EUR

Am gestrigen Tag konnte die Align-Aktie am Finanzmarkt mit einem Plus von +0,88% punkten. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen jedoch eine negative Entwicklung von insgesamt -9,07%. Insgesamt bewerten Bankanalysten die Aktie als unterbewertet und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 366,60 EUR – was einem potentiellen Kursanstieg von +17,30% entspricht.

Von den derzeit befragten 14 Analysten empfehlen sechs einen Kauf der Aktie. Zwei weitere Experten betrachten das Papier ebenfalls positiv und sprechen sich für einen Kauf aus. Fünf Experten halten das Investment aktuell für neutral und lediglich ein Experte sieht in dem Wert eine Verkaufsempfehlung.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,93.

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Während sich die Stimmung am Markt momentan eher pessimistisch zeigt,...