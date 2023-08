Align: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 328,18 EUR

Die Align-Aktie wird von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 328,18 EUR und bietet somit ein Kurspotenzial von +1,82%. Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie eine positive Entwicklung um +1,63%.

• Align: Am 11.08.2023 mit +1,63%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 328,18 EUR

• Guru-Rating beträgt nun 4,00 nach zuvor bereits 4,00

In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein negativer Trend in Höhe von -2,32%. Obwohl dies auf eine relativ pessimistische Stimmung am Markt hindeutet , sind sich die meisten Analysten einig über das Potenzial der Align-Aktie.

Von insgesamt 13 analysierten Meinungen empfehlen sechs Experten einen Kauf der Aktien (Anteil von +61,54%). Zwei weitere Einschätzungen fallen ebenfalls positiv aus und werden als “Kauf” bewertet. Vier...