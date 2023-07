Align: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 320,03 EUR

Die Align-Aktie wird nach Einschätzung von Bankanalysten aktuell nicht ausreichend bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 320,03 EUR und damit um -2,07% unter dem derzeitigen Kurs.

• Am 14.07.2023 verlor Align an Wert

• Guru-Rating steigt auf 4,00

• Überwiegende Zahl der Analysten empfiehlt die Aktie zu kaufen

Gestern fiel der Wert von Align um -0,19%, nachdem er sich in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt um +6,74% gesteigert hatte. Der Markt scheint also alles in allem optimistisch zu sein.

Sechs Analysten sind sich einig und halten die Aktie für einen starken Kauf und zwei weitere empfehlen dies ebenfalls mit etwas weniger Begeisterung als “Kauf”. Vier weitere Experten sehen die Lage zwar neutral aber immerhin positiv genug für eine “Halten”-Bewertung. Nur einer ist skeptisch eingestellt und rät zum...