Align Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Dividendenrendite von Align liegt bei 0 %, was 89,13 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" weist Align mit einer Rendite von 11,11 Prozent eine Unterperformance von 49 Prozent auf. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -18,2 Prozent, wobei Align mit 29,31 Prozent deutlich besser abschneidet. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Align um -28,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 304,54 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 229,07 USD, was einer Abweichung von -5,06 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Align bei 41,95 liegt, was 55 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (92,8). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.