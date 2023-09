Align - Aktie hat ein Kurspotenzial von +17,30%

Die Align-Aktie wird derzeit von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 366,60 EUR und würde somit eine Steigerung um +17,30% gegenüber dem aktuellen Preis bedeuten.

• Align: Am 11.09.2023 mit +0,88%

• Das Kursziel von Align liegt bei 366,60 EUR

• Guru-Rating von Align bleibt das selbe mit 3,93

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie um +0,88%. In den letzten fünf Tagen gab es jedoch einen Abwärtstrend von -9,07%, was auf Pessimismus am Markt hindeutet.

Analysten sind sich einig: Es gibt Potenzial für Investoren

Sechs Analysten bewerteten die Aktie als starken Kauf und zwei weitere als Kauf. Fünf Experten empfehlen sie zu halten und nur einer meint sie sollte verkauft werden. Insgesamt sehen also noch immer über die Hälfte aller Analysten (57%) ein positives Zukunftsbild für das Unternehmen.

Das...