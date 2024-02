Align Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Analyse der Analysten zeigt, dass Align in den letzten 12 Monaten vier Mal mit "Gut" und einmal mit "Neutral" bewertet wurde, während es keine schlechte Bewertung erhielt. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 28,38 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 402,5 USD festgelegt, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhält Align von institutionellen Analysten daher die Bewertungsstufe "Gut".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Align eingestellt, mit acht positiven und fünf negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere positive Handelssignale berechnet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Align von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Align bei 51,46, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Align mit einer Rendite von 1,72 Prozent mehr als 8 Prozent darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.