Align Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die fundamentale Analyse des Unternehmens zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Align bei 52,14 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 99,46. Dies bedeutet, dass Align unterbewertet ist und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Align in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. Anleger zeigten besonders in den letzten ein bis zwei Tagen ein stark positives Interesse an der Aktie, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse der Align-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 266,43 USD um 10,44 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (+10,39 Prozent) über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Align daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Betrachtet man die Dividendenrendite, so schüttet Align im Vergleich zum Branchendurchschnitt keine Dividenden aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Dividendenrendite liegt bei 0 %, während der Branchendurchschnitt bei 90,46 % liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Align-Aktie auf Basis der fundamentalen, Anleger-Sentiment- und technischen Analyse, sowie in Bezug auf die Dividendenrendite.