Align Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Dividendenrendite von Align beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Durchschnittswert für diese Aktie. Aus diesem Grund erhält Align von Analysten eine neutrale Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im vergangenen Jahr erzielte Align eine Performance von 29,92 Prozent, was eine Outperformance von 14,86 Prozent im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,08 Prozent, und Align lag 24,84 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Align ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Align liegt derzeit bei 52,14, was bedeutet, dass die Börse 52,14 Euro für jeden Euro Gewinn von Align zahlt. Dieser Wert liegt 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 97 und zeigt, dass der Titel unterbewertet ist. Daher wird Align basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Align in den sozialen Medien festgestellt. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält Align daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.