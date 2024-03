Align Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Aktie der Align wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 293,31 USD, während der aktuelle Kurs bei 310,68 USD liegt, was einer Abweichung von +5,92 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 286,41 USD um +8,47 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Align mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent. Dies führt zu einer Einschätzung als unrentables Investment und einer "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysten haben der Aktie von Align insgesamt 4 positive, 3 neutrale und keine negativen Einstufungen gegeben, was langfristig zu einer "Gut"-Einstufung führt. Im zurückliegenden Monat gab es ebenfalls mehrheitlich neutrale Einschätzungen, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Das mittlere Kursziel liegt bei 371,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 19,63 Prozent ergibt und somit zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird als "Neutral" bewertet, während die abnehmende Aufmerksamkeit mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt ergibt sich daher für Align eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".