Align-Aktie: Kursziel bei 366,60 EUR

Die Align Technology Inc. Aktie konnte am gestrigen Handelstag einen Aufschwung von +0,88% verzeichnen und schließt damit eine Woche ab, in der sie insgesamt um -9,07% gefallen ist. Die Experten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie noch nicht richtig bewertet ist.

• Am 11.09.2023 stieg die Align-Aktie um +0,88%

• Das mittelfristige Kursziel für Align beträgt 366,60 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,93 bestehen

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Align-Aktie liegt laut Bankanalysten bei 366,60 EUR. Dies entspricht einem potenziellen Anstieg von +17,30%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der letzten Zeit.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und zwei weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Fünf Experten sehen eine neutrale...