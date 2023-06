Align-Aktie: Kursziel bei 334,72 EUR

Die Aktie von Align konnte gestern lediglich eine negative Kursentwicklung von -0,80% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich das Ergebnis auf +0,51%, was für Neutralität am Markt spricht.

Allerdings sind Analysten der Meinung, dass die aktuelle Bewertung nicht korrekt ist. Das mittelfristige Kursziel liegt demnach bei 334,72 EUR und bietet somit ein Potenzial von +27,11%. Derzeit empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und zwei weitere sehen sie als optimistischen Kauf. Vier Experten halten ihre Position weitgehend neutral und nur einer gibt an, dass ein Verkauf angebracht sei.

Das Guru-Rating hat sich nun auf 4,00 erhöht (vorher “Guru-Rating ALT”). Die positive Einschätzung lässt darauf schließen, dass zumindest noch 61,54% der Analysten optimistisch bleiben.