Align Aktie: Der Knaller!

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Align aktuell mit dem Wert 20,09 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Gut". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 50. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Gut".

Ein weiterer Faktor, der die Stimmung rund um Aktien beeinflusst, ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Align zeigt eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Align weist hingegen eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Align bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der Align-Aktie beträgt 294,64 USD, während der aktuelle Kurs bei 273,9 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -7,04 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (+8,71 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Align in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Die Analyse aus den sozialen Medien zeigt 9 Gut-Signale und 0 Schlecht-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Damit errechnet sich zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut" für Align.