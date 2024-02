Align Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Anzahl der Bewegungen. Der RSI der Align liegt bei 27,27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Align daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Die Analysten haben der Align in den letzten 12 Monaten 4 Mal die Bewertung "Gut", 1 Mal die Bewertung "Neutral" und kein Mal die Bewertung "Schlecht" verliehen. Auf langfristiger Basis erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Für den aktuellen Kurs von 313,53 USD wird eine Entwicklung von 28,38 Prozent erwartet, mit einem mittleren Kursziel von 402,5 USD. Auch diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer Bewertung durch institutionelle Analysten als "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Align mit einer Rendite von 1,72 Prozent mehr als 8 Prozent darüber. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,82 Prozent, wobei Align mit 1,1 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bezüglich der Diskussionsintensität zeigt sich, dass das Unternehmen weniger diskutiert wurde als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Align-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.