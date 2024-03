Align Aktie: Ist jetzt alles möglich?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Align, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge, wodurch Align insgesamt auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Align liegt sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage im neutralen Bereich, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Align ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 54,8 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" eine Unterbewertung signalisiert. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Aus technischer Sicht zeigt die 200-Tage-Linie der Align ein positives Signal, da der Aktienkurs einen Abstand von +8,51 Prozent aufgebaut hat. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage erhält die Aktie ein positives Signal mit einer aktuellen Differenz von +8,48 Prozent.

Insgesamt erhält Align daher eine positive Gesamtbewertung auf Basis der analysierten Zeiträume.