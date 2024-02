Align Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Dividendenrendite von Align liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Analysten haben Align in den letzten 12 Monaten 4-mal als "Gut", einmal als "Neutral" und nie als "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch basierend auf dem aktuellen Kurs von 313,53 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von 28,38 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 402,5 USD führt. Somit erhalten sie insgesamt eine "Gut"-Bewertung von institutionellen Analysten.

Die Stimmungsanalyse basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Align eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme zeigen eine Häufung von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Align von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.