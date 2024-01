Align Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Gesundheitsunternehmen Align hat in Bezug auf die Dividende eine negative Bewertung erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was einer negativen Differenz von -90,01 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" entspricht. Auch die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen für Align deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Align in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,92 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 33,66 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -3,74 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Rendite des "Gesundheitspflege"-Sektors bei 10,47 Prozent, wobei Align um 19,45 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating vergeben.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Align bei 52,14, was unter dem Branchendurchschnitt von 99,45 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.