Align Aktie: Bloß aufpassen!

Derzeit schüttet Align niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Der Unterschied beträgt 88,68 Prozentpunkte (0 % gegenüber 88,68 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 41,95 und liegt mit 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) von 95. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt gegenüber Align. Es gab insgesamt fünf positive und neun negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Align daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer weiteren "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Align von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Align-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Align-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 375 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 47,05 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Unterm Strich erhält Align somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.