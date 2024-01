Align Aktie: Bitte unbedingt beachten

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Align bei 52, was bedeutet, dass die Börse 52,14 Euro für jeden Euro Gewinn von Align zahlt. Dies ist 47 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der aktuell bei 97 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung bei der Stimmungslage von Align in den sozialen Medien festgestellt werden. Deshalb wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen weder erhöht noch verringert, daher erhält Align insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Align beträgt derzeit 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 0 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate für Align sind überwiegend positiv, mit 7 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 375 USD, was eine Empfehlung für einen Anstieg um 41,77 Prozent vom letzten Schlusskurs (264,51 USD) darstellt. Insgesamt erhält die Align-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.