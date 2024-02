Align Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Aktie von Align 92,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von Seiten der Redaktion.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Align als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 52,7, was einem Abstand von 47 Prozent zum Branchen-KGV von 99,5 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen als neutral zu bewerten, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung eine Einstufung als "Neutral", wobei auch 7 positive und keine negativen Signale gefunden wurden. Daher wird auch hier eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Align-Aktie zeigt einen Wert von 45 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Align.