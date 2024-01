Align Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI von Align liegt bei 21,63, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 29,92 und wird ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Einstufung.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um Align wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Insgesamt wurden sieben Handelssignale ermittelt, davon 4 Gut- und 3 Schlecht-Signale. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" Aktie. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Align bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 52,14, was 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält Align daher auch in diesem Bereich eine "Gut"-Rating.