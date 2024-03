Align Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die aktuelle Kursentwicklung der Align-Aktie hat die Aufmerksamkeit von Analysten auf sich gezogen, die der Meinung sind, dass die Aktie derzeit nicht angemessen bewertet ist. Das Kursziel liegt bei 249,45 EUR, was einer Abweichung von -9,88% vom aktuellen Kurs entspricht.

Aktuelle Entwicklung von Align

Am 1. März 2024 verzeichnete Align eine Kursentwicklung von -0,80%. Dies fügt sich in eine Gesamtentwicklung von -3,48% in den letzten fünf Handelstagen ein. Dies deutet auf eine relativ pessimistische Stimmung im Markt hin.

Analyse der Bankanalysten

Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 249,45 EUR. Dies würde Investoren ein Kursrisiko von -9,88% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung, da einige eine positive Entwicklung der Aktie erwarten.

Aktuell gibt es unterschiedliche Meinungen unter den Analysten. 7 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf, während 4 Analysten sie als Kauf einstufen, jedoch ohne Euphorie. 3 Experten geben eine neutrale Bewertung ab und empfehlen, die Aktie zu halten. Zwei Analysten sind der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte. Insgesamt sind jedoch 68,75% der Analysten zumindest noch optimistisch hinsichtlich der Aktie.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Einschätzungen der Analysten gibt es auch das sogenannte “Guru-Rating”, das aktuell bei 4,00 liegt. Dieser Indikator deutet darauf hin, dass die Aktie von einigen Experten als vielversprechend angesehen wird.

Insgesamt zeigt die Analyse der aktuellen Bewertung der Align-Aktie, dass die Meinungen der Analysten über deren Entwicklung weit auseinandergehen. Während einige optimistisch sind, bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung bestehen. Anleger sollten daher die verschiedenen Meinungen sorgfältig abwägen, bevor sie Entscheidungen treffen.

