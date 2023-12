Align Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Aktie von Align wird von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel etwa 3,28% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Entwicklung von Align

Am 18.12.2023 verzeichnete Align einen Kursanstieg von 2,66%. Das Kursziel für Align wird auf 247,78 EUR festgelegt, wobei das Guru-Rating unverändert bei 4,00 bleibt.

Am gestrigen Tag zeigte Align einen Kursanstieg von 2,66%, was zu einem kumulierten Anstieg von 20,38% in den letzten fünf