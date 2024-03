Alight-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die technische Analyse der Alight-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 8,28 USD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs selbst bei 8,98 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +8,45 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 8,95 USD, was einer Differenz von +0,34 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Alight liegt der RSI7 bei 56,14 Punkten und der RSI25 bei 52,01 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Alight-Aktie durchschnittlich ist. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine "Neutral"-Einstufung hin.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 positive und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 12 USD, was eine Empfehlung für einen Anstieg um 33,63 Prozent darstellt. Somit erhält die Alight-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.