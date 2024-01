Alight Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Alight-RSI liegt bei 35,59, was einer Neutralbewertung entspricht. Auch der RSI25, der für 25 Tage gilt, liegt bei 31,8 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alight bei 8,25 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 8,73 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +5,82 Prozent liegt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage ist mit einem Abstand von +13,52 Prozent als "Gut" einzustufen. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Alight diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Analysteneinschätzung für Alight ergibt insgesamt ein positives Bild, da die Mehrheit der Analysten eine "Gut"-Bewertung abgibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 13,67 USD, was einer positiven Entwicklung von 56,55 Prozent entspricht. Daher führt die Analysten-Untersuchung insgesamt zu einer Einstufung von "Gut".