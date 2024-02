Alight Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Alight liegt bei 19,35, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Die Aktie der Alight wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 4 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alight vor. Das Kursziel für die Aktie der Alight liegt im Mittel bei 13,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 42,81 Prozent bedeutet, verbunden mit der Einstufung "Gut". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Alight insgesamt die Einschätzung "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Alight verläuft aktuell bei 8,23 USD, was die Aktie die Einstufung "Gut" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 9,57 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +16,28 Prozent aufgebaut hat. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 8,65 USD angenommen, was für die Alight-Aktie der aktuellen Differenz von +10,64 Prozent und damit einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Alight-Aktie führt.