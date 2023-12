Alico Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Alico liegt bei 49,78, was ihn als "Neutral" klassifiziert. Der RSI25 beläuft sich auf 30,56, was auch zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Neutral" für die Aktie.

Die Dividendenrendite von Alico beträgt derzeit 0,81%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,8%. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Alico in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität und deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, wofür Alico ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Alico nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt. Das KGV liegt mit 48,89 insgesamt 21% höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".