Alico Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Anlegerstimmung für die Alico-Aktie ist laut einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Insgesamt gab es keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Daher erhält Alico eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Alico-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 25,36 USD, während der letzte Schlusskurs bei 29,11 USD lag, was einer positiven Abweichung von +14,79 Prozent entspricht. Auf Basis der charttechnischen Analyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 27,73 USD, was einer Abweichung von +4,98 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Alico-Aktie aktuell 48,89, was 31 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und auf eine Überbewertung hinweist. Aus diesem Grund erhält Alico eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Alico-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 69,8 und der RSI25 bei 44,49, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.