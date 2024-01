Alice Queen, ist immer für eine Überraschung gut!

Alice Queen wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben, und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf neutral eingestuft werden kann.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alice Queen derzeit als "schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,02 AUD, während der Kurs der Aktie (0,006 AUD) um -70 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,01 AUD, was einer Abweichung von -40 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alice Queen-Aktie hat einen Wert von 25, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "gute" Bewertung erhält. Bei Betrachtung des RSI auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "gutes" Rating für Alice Queen nach der RSI-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen, was zu einer Einstufung als "neutral" oder "schlecht" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung für Alice Queen neutral ist, die technische Analyse auf "schlecht" hindeutet, der Relative Strength Index jedoch eine "gute" Bewertung ergibt. Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung zeigen eine eher neutrale bis schlechte Tendenz.