Alice Queen Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und das Meinungsbild in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien liefern. Bei Alice Queen wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Tendenz, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Alice Queen liegt der RSI bei 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Alice Queen derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,01 AUD, während der Aktienkurs (0,006 AUD) um -40 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die vergangenen 50 Tage ergeben einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 0,01 AUD, was einer Abweichung von -40 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel von Alice Queen wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert. Auf Basis dieser Informationen wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ist die Aktie von Alice Queen bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet.