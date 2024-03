Alice Queen Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

In den letzten vier Wochen gab es bei Alice Queen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen auf Social-Media-Plattformen zeigen überwiegend negative Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie als "Schlecht" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für Alice Queen liegt bei 50, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend wird die Aktie von Alice Queen sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch auf die technische Analyse mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.